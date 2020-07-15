Iraklı Şii dini meci Halisi: "Ayasofya kararı tüm Müslümanlar için büyük müjde ve sevinç"

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Şii dini merci Şeyh Cevad el-Halisi, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının tüm Müslümanlar için büyük müjde ve sevinç olduğunu belirtti.

Halisi, Ayasofya'nın ibadete açılması kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

"Ayasofya'da yeniden gece gündüz Allah'ın isminin zikredilecek olması tüm Müslümanlar için büyük müjde ve sevinç, aynı zamanda Batı hegemonyası sırasında Türk halkına karşı atılan cahilce adımlardan birinin çökmesidir." ifadesini kullanan Halisi, ümmeti İslam ve insanlıktan uzaklaştırmaya yönelik sömürgeci planların karşısında yine ümmetin verdiği mücadelenin yanında olacaklarını kaydetti.



- "Kudüs'ün özgürleştirilmesinin başlangıcı olsun"

Iraklı Şii dini merci Halisi, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, ümmete ve özellikle de Türk liderliğine bu adımın Kudüs ve tüm Filistin'in özgürleştirilmesi yolunda dönüm noktası olması çağrısında bulunuyoruz. Bunun da ancak ümmetin birliği ve tüm İslam ülkelerindeki sömürgelerin sonlandırılmasıyla mümkün olacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA