İrakli Sikharulidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Sikharulidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İrakli Sikharulidze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İrakli Sikharulidze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İrakli Sikharulidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Sikharulidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İrakli Sikharulidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Sikharulidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrakli Sikharulidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrakli Sikharulidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrakli Sikharulidze 18 Temmuz 1990 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ირაკლი სიხარულიძე şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrakli Sikharulidze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İrakli Sikharulidze, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Saburtalo futbol takımında oynamaktadır. FC Saburtalo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İrakli Sikharulidze'nin FC Saburtalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İrakli Sikharulidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrakli Sikharulidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

İrakli Sikharulidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrakli Sikharulidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Dinamo Tbilisi

1 Temmuz 2011 yılında WIT Georgia

1 Ocak 2012 yılında Metalurgi R.

1 Ocak 2014 yılında Dinamo Batumi

30 Haziran 2014 yılında Metalurgi R.

15 Şubat 2015 yılında FC Zestaponi

1 Temmuz 2015 yılında FC Samtredia

1 Temmuz 2016 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2017 yılında FC Locomotive

25 Ocak 2018 yılında Slovacko

10 Temmuz 2018 yılında RFS

31 Ocak 2019 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2022 yılında Saburtalo

İrakli Sikharulidze kimdir

İrakli Sikharulidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrakli Sikharulidze şuan FC Saburtalo takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

İrakli Sikharulidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan takımında 14 numaralı formasıyla 10 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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İrakli Sikharulidze nereli

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