İrakli Tchankvetadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Tchankvetadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrakli Tchankvetadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrakli Tchankvetadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrakli Tchankvetadze 2 Şubat 1988 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ირაკლი ჭანკვეტაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrakli Tchankvetadze Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolkheti Khobi futbol takımında oynamaktadır. Kolkheti Khobi takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. İrakli Tchankvetadze'nin Kolkheti Khobi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İrakli Tchankvetadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrakli Tchankvetadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İrakli Tchankvetadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrakli Tchankvetadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Chkherimela

1 Ocak 2012 yılında FC Magaroeli

1 Temmuz 2012 yılında FC Racha

1 Ocak 2013 yılında FC Meshakhte

1 Ocak 2014 yılında FC Imereti

1 Ocak 2015 yılında Sulori Vani

1 Ocak 2017 yılında FC Imereti

1 Temmuz 2017 yılında FC Meshakhte

1 Ocak 2019 yılında Kolkheti Khobi

İrakli Tchankvetadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrakli Tchankvetadze şuan Kolkheti Khobi takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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