İrakli Zaridze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Zaridze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrakli Zaridze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrakli Zaridze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrakli Zaridze 3 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ირაკლი ზარიძე şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrakli Zaridze Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İrakli Zaridze, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samtredia futbol takımında oynamaktadır. FC Samtredia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İrakli Zaridze'nin FC Samtredia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İrakli Zaridze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrakli Zaridze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İrakli Zaridze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrakli Zaridze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında WIT Georgia II

1 Haziran 2016 yılında WIT Georgia

1 Ocak 2023 yılında FC Samtredia

İrakli Zaridze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrakli Zaridze şuan FC Samtredia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Shavnabada (Teleti)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.