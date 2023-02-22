İraklis Garoufalias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İraklis Garoufalias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İraklis Garoufalias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İraklis Garoufalias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İraklis Garoufalias 1 Mayıs 1993 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ηρακλής Γαρουφαλιάς şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İraklis Garoufalias Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballplanet yapmaktadır. İraklis Garoufalias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 21 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. İraklis Garoufalias'nin AE Larisa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İraklis Garoufalias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İraklis Garoufalias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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İraklis Garoufalias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İraklis Garoufalias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2012 yılında AEK Atina

26 Ocak 2013 yılında Ast. Magoulas

30 Haziran 2013 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2013 yılında Fostiras

12 Eylül 2014 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2018 yılında Atromitos Athen

18 Ocak 2019 yılında Apollon Smyrnis

30 Haziran 2019 yılında Atromitos Athen

8 Temmuz 2020 yılında Olympiakos N.

21 Ağustos 2021 yılında AE Larisa

İraklis Garoufalias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İraklis Garoufalias şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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