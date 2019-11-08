Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı düzenlendi!
Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin bulunduğu Musul'un güneyindeki Kayyara Askeri Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi. Kayyara Askeri Hava Üssü'ne 17 adet katyuşa füzesi atıldı.
Irak Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin konuşlandığı Musul'daki Kayyara Askeri Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda 17 füze kullanıldı.
Bakanlığa bağlı Medya Güvenlik Ağından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Musul'un güneyindeki Kayyara Askeri Hava Üssü'ne 17 adet katyuşa füzesi atıldığı, saldırının can kaybına yol açmadığı ifade edildi.
BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDIĞI KAYDEDİLDİ
Açıklamada ayrıca saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için güvenlik güçlerinin bölgede operasyon başlattığı kaydedildi.
Musul'un güneyinde ve kent merkezine 70 kilometre mesafede yer alan askeri hava üssü, terör örgütü IŞİD'den alındığı 2016'dan bu yana ABD askerlerince kullanılıyor.
Amerikan askerleri, Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonu kapsamında, söz konusu hava üssünde Irak güvenlik güçlerine danışmanlık hizmeti veriyordu.
Terör örgütü IŞİD'in Temmuz 2017'de Musul'dan büyük oranda temizlenmesine rağmen, örgüt unsurları özellikle kentin kırsal bölgelerinde konuşlanmaya devam ederek zaman zaman saldırılar düzenliyor.
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