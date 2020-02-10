Irak'ta ABD'li güvenlik şirketinin konvoyuna bombalı saldırı!

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde ABD'li bir güvenlik firmasına bağlı konvoy geçiş yaparken yol kenarına yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

ÖLÜ VEYA YARALI YOK

Irak basınına yansıyan haberlerde, saldırıda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Irak hükümetinden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.