Irak'ta Allavi'ye karşı Kürt ve Sünni boykotu ile Şii anlaşmazlığı sürüyor

BAĞDAT (AA) - HAYDAR KARAALP- Irak’ta hükümeti kurma görevi alan Muhammed Tevfik Allavi kabinesine Kürt ve Sünnilerin boykotu sürerken, bazı Şii gruplar da karşı çıkıyor.



Allavi’nin, bağımsızlardan oluştuğu öne sürülen hükümet kabinesinin perşembe günü Mecliste yeterli sayıya ulaşılamaması üzerine güvenoyu oylaması yapılamamıştı. Meclis oturumu, yarına ertelenmişti.



- Kürtler öne sürdükleri şartlarda ısrarlı



Açıklanan kabine listesinde, Kürtlere ayrılan adalet, maliye ve ticaret bakanı adayları belirlenmemişti. Meclisin en büyük iki Kürt partisi olan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Partisi (KYB) kendileriyle istişare edilmeden söz konusu bakanlıklara aday gösterilmesine karşı çıkıyor. Bu partiler, istedikleri adayları belirleme özgürlüğüne sahip olmayı istiyor ve bu şartlarının yerine gelmemesi halinde oturuma katılmayacağını ifade ediyor.

KDP Milletvekili Ahmet Saffar, yaptığı basın açıklamasında, Allavi ile müzakerelerinin sürdüğünü ifade ederek, müstakbel Başbakandan kabinedeki Kürt bakanlar konusunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) sorulmasını istediklerini kaydetti.

Saffar, yarınki oturuma katılmalarının müzakerelerde kendileri açısından olumlu sonuca varılması şartına bağlı olduğunu söyledi.

- Sünniler boykotu sürdürüyor

Sünni grupların büyük bölümü de kendilerine ayrılan 6 bakanlığa partilerinden uzak adayların seçilmesine itiraz ediyor. Meclisin en büyük Sünni grubu olan ve 50'den fazla vekili bulunan Güçler Birliği Koalisyonu kabine oylamasının yapıldığı oturuma katılmama kararı almıştı. Sünni koalisyon, yarın düzenlenmesi beklenen güvenoyu oylamasını da boykot edeceklerini açıkladı.

Sünni lider Usame en-Nuceyfi’nin başını çektiği 14 sandalyeli Karar Koalisyonu ise kabineye sıcak bakarken oylamada "evet" oyu kullanacağını açıkladı.



Şii gruplardan eski Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki 25 vekilli Kanun Devleti Koalisyonu, Allavi hükümetinde yer almayacaklarını duyurdu.



Şii liderlerden Ammar el-Hekim’e bağlı 19 milletvekilli Ulusal Hikmet Akımı’nın da Allavi kabinesine yönelik olumlu açıklamaları olmadı.



Eski Başbakanlardan İyad Allavi’nin lideri olduğu 21 vekili bulunan Vataniye Koalisyonu'ndan yapılan açıklamada da Allavi kabinesine güvenoyu oylamasında "evet" oyu verilmeyeceği bildirildi.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi’nin 42 vekilli Nasır Koalisyonu ise yarınki oturuma katılacağını belirtti. İbadi, yaptığı açıklamalarda, "Allavi hükümetinin büyük bölümü bağımsızlardan oluşuyor. Yarınki oturuma katılmak anayasal görevdir. İtirazlara rağmen yeni hükümetin kurulmasından yanayız." dedi.



Muhammed Tevfik Allavi’nin en büyük destekçisi olarak meclisin birinci partisi olan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı Sairun Koalisyonu (54) biliniyor. Haşdi Şabi siyasi gruplarının yer aldığı meclisin ikinci partisi (48) Fetih Koalisyonunun bir kısmı da Allavi’ye sıcak bakıyor.



Allavi kabinesine, 329 sandalyeli meclisin önemli sayısının itirazları karşısında yarınki oturumda güvenoyu alması düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor.



Irak Meclisi, kabine güvenoyu oylaması için yarın tekrar toplanacak.

Kaynak: AA