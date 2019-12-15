Irak'ta başbakanlık için Sudani'nin adının geçmesi Şii partilerin tepkisini çekti

İSTANBUL (AA) - Irak'ta görevinden istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi'nin yerine eski Dava Partisi Üyesi Muhammed Şiya es-Sudani'nin isminin dillendirilmesi, bazı Şii siyasi partiler arasında tepkiler ve farklı yorumları beraberinde getirdi.

Hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa edeceğini duyuran Abdulmehdi'nin, 1 Aralık'ta Irak Meclisi'ne sunduğu istifası, düzenlenen olağanüstü oturumda kabul edildi. Irak Anayasası'na göre Meclis'in, 15 gün içinde Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e yeni bir isim için teklif göndermesi gerekiyordu ancak bu gece dolacak olan yasal sürede henüz açıklanan bir isim yok.

Yerel medyada, başbakanlık için, 13 Aralık'ta eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki liderliğindeki Dava Partisi'nden istifa eden eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sudani'nin ismi geçiyor. Sudani'nin, Maliki ve İran'a yakın Şii Fetih Koalisyonunun ortak adayı olduğu öne sürülüyor.

Sudani'nin yeni başbakan adayı olduğu iddialarının güçlenmesinin ardından Şii siyasi partilerden tepkiler geldi. Siyasi partiler, göstericilerin talepleri arasında yer alan "yeni başbakanın bağımsız olması" şartına vurgu yaparak Sudani'nin bağımsız olmadığı mesajını veriyor.

- Sairun: "Siyasi parti adayına karşı çıkacağız"

Irak Meclisi'nde 54 milletvekiliyle birinci parti konumundaki Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sairun Koalisyonu, yayımladığı yazılı açıklamada, siyasi partilerin projeleri olan başbakan adaylarına karşı duracaklarını hatırlatarak, göstericilerin taleplerine bağlı kalacaklarını ve bunun aksini reddedeceklerini belirtti.

Koalisyon, gösteri meydanlarındaki protestocuların onay verdiği şahsa yöneleceklerini ve bunda mutabık kalınacağını kaydetti.

- Vataniye: "1 yıllık geçici ve mini hükümet kurulsun"

Irak'taki Vataniye Koalisyonu lideri Iyad Allavi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e gönderdiği açık mektupta, Abdulmehdi sonrası idari süreç hakkında önerilerde bulundu. Mektubunda Allavi, yeni hükümetin geçici, mini, ömrü 1 yılı aşmayacak ve erken seçimlere girmeyecek şekilde oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Allavi, geçici hükümetin görevinin, yeni bir seçim yasası üzerinden erken seçimlere hazırlanmak olduğunu kaydetti.

- Nasr Koalisyonundan "bağımsız geçici hükümet" vurgusu

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasr Koalisyonu da ülkedeki mevcut idari ve siyasi durum hakkında yaptığı yazılı açıklamada, koalisyonun mevcut hükümette yer almadığını ifade ederek, bunun lağvedilmesi çağrısını yinelendi.

Açıklamada, Nasr Koalisyonunun yeni başbakanın veya gelecek herhangi bir hükümetin belirlenmesi sürecinin parçası olmadığına vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Ulusal çıkarlar doğrultusunda siyasi partilerin zihniyetinden uzak bağımsız bir geçici hükümetin kurulmasını talep ediyoruz. Geçiş sürecindeki en önemli görev de başbakana düşüyor. Başbakanın önünde; yol haritasına bağlı kalarak belirlenen süre zarfında değişiklikleri yerine getirmek, silahların devlet himayesinde korumak ve bağımsız seçimler bulunuyor."

- Ulusal Hikmet Akımı: "Göstericilerin taleplerine bağlıyız"

Irak Meclisi'nde 19 milletvekili bulunan Ulusal Hikmet Akımı'nın lideri Ammar Hekim ise yazılı açıklamasında, geçici hükümeti kuracak yeni başbakana ilişkin şartlar hususunda, meydanlardaki göstericilerin talepleriyle mutabık kaldıklarını ifade etti.

Hekim, geçici hükümet için herhangi bir adaylarının olmadığını teyit ederek, göstericilerin barışçıl talebi olan; erken seçimleri düzenleyecek ve tüm Iraklıların üzerinde ittifak kurduğu şahsa kendilerinin de destek vereceğini belirtti.

- Salih'in geçici başbakan olma ihtimali var

Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in üyesi olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) resmi internet sitesinde (PUKMedia) yer alan habere göre, Salih'in eline, henüz Abdulmehdi'nin yerini dolduracak bir isim gelmedi.

PUKMedia'ya konuşan Irak Meclisi Yasa Komisyonu Başkanı Muhammed el-Gazi, 15 günlük yasal sürenin dolması halinde Salih'in geçici başbakan olmasının ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi.

Kaynak: AA