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  3. Irak’ta çalışan 334 işçi Türkiye’ye getirildi

Irak’ta çalışan 334 işçi Türkiye’ye getirildi

Irak'ın Bağdat kentinde çalışan 334 Türk işçisi, 2 ayrı uçakla Kütahya'ya getirildi.

Irak’ta çalışan 334 işçi Türkiye’ye getirildi

Irak'ın Bağdat kentinde çalışan 334 Türk işçisi, 2 ayrı uçakla Kütahya'ya getirildi.

14 gün boyunca karantinada tutulacak olan Irak'tan gelen Türk vatandaşlar, misafir edilecekleri KYK yurtlarına ulaştı.

Kütahya'da 14 otobüsle konvoy halinde getirilen Türk işçiler, kent merkezinde bulunan Hazer Dinar-i ve Emine Gülbahar yurtlarında misafir edilecek.

Irak’ta çalışan 334 işçi Türkiye’ye getirildi

Irak’ta çalışan 334 işçi Türkiye’ye getirildi

Kaynak: İHA




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