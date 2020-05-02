İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Irak'ta DEAŞ Haşdi Şabi'ye saldırdı: 10 ölü

Irak'ta DEAŞ Haşdi Şabi'ye saldırdı: 10 ölü

BAĞDAT (AA) - Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı 10 kişinin öldüğü bildirildi.Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ, Salahaddin'e bağlı Mikeyşife ve Beled bölgelerinde Haşdi Şabi'ye...

Irak'ta DEAŞ Haşdi Şabi'ye saldırdı: 10 ölü

BAĞDAT (AA) - Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ, Salahaddin'e bağlı Mikeyşife ve Beled bölgelerinde Haşdi Şabi'ye saldırdı. Saldırıda milis güce bağlı 10 kişi öldü.

Yaralıların ise yakın çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT