Irak’ta feribot alabora oldu: En az 40 ölü
Irak'ın Musul şehrinde içinde turist ve çocukların bulunduğu feribotun alabora olması sonucu en 40 kişi hayatını kaybetti.
Irak'ın Musul şehrinde içinde turist ve çocukların bulunduğu feribotun alabora olması sonucu en 40 kişi hayatını kaybetti.
Irak'ın Musul şehrindeki Dicle nehrinde içinde turist ve çocukların bulunduğu bir feribotun alabora olması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetti. Ön bilgiler, feribottaki yolcu sayısının kapasitenin üzerinde olduğu yönünde.
Kaynak: İHA
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