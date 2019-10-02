Irak'ta gerilim tırmanıyor! Savunma Bakanlığı tüm birimleri alarma geçirdi

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Eylemde bulunan kişiler, işsizlik ve yolsuzluğa karşı sloganlar atıyor ve yönetimin değişmesini istiyor.

Irak Savunma Bakanlığı hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmesi sebebiyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi.

SOSYAL MEDYA ERİŞİMİ DE KESİLMİŞTİ

Irak'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu gibi sorunlara çözüm getirilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler ikinci gününde devam ederken sosyal medyaya erişim engeli geldi. Başkent ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi.