Irak’ta Haşdi Şabi’ye hava saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı

Irak'ın Anbar ilinde Haşdi Şabi güçlerine düzenlenen hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de yaralandı.

Haşdi Şabi Anbar Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye sınırı yakınlarındaki 45'inci Tugayın meçhul iki insansız hava aracı tarafından bombalanması sonucu 2 kişinin öldüğünü ve 1 kişinin yaralandığı duyuruldu. Kimin yaptığı tespit edilemeyen saldırı ayrıca iki aracın yanmasına neden oldu.

Irak'ta son dönemde İran yanlısı Şii Haşdi Şabi güçlerine ait silah ve mühimmat depolarına saldırı düzenleniyor. Haşdi Şabi yetkilileri, ABD ve İsrail uçaklarını kendilerini hedef almakla suçlamıştı. Irak hükümeti ise bütün tarafları sükûnete çağırarak açılan soruşturma sonuçlarını beklemelerini istedi.

Kaynak: İHA