Irak'ta, İran'a yakın Şii politikacı Amiri'den Kürt ve Sünnilere "iş birliği" çağrısı

İSTANBUL (AA) - Irak'ta, İran'a yakın Bedir Tugayları Komutanı ve Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, Kürt ve Sünnilere ülkedeki tehlikeli süreçten geçilmesi için iş birliğinde bulunmaları çağrısı yaptı.

Amiri, başkent Bağdat'ta düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, yeni kabineyi kurmak için başbakanlık görevinin Muhammed Tevfik Allavi'ye verilmesinin sadece Fetih Koalisyonu ve Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Hareketi arasındaki bir anlaşma olmadığını, bunda Kürtlerin ve Sünnilerin de mutabık kaldığını ifade etti.

Ülkedeki tüm siyasi parti ve bileşenlerinin Allavi üzerinde ittifaka vardığını hatırlatan Amiri, kabinenin de bağımsız bir şekilde siyasi parti kotaları dahil edilmeden kurulmasına rıza gösterildiğini belirtti.

Amiri, ülkenin içinde bulunduğu tehlike süreçten geçilmesi için Kürt ve Sünnilerden iş birliği yapmalarını istedi.

Sadr da bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Allavi'nin kurduğu yeni kabinenin meclisten geçmemesi halinde başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge etrafında gösteriler düzenleyecekleri uyarısında bulunmuştu.

- Irak'ta yeni hükümet kurma çalışmaları



Ekim 2019'dan bu yana hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Irak'ta, göstericilerin talebi ve artan baskılar nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi, 29 Kasım 2019'da istifa etmişti.



Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Abdulmehdi'nin istifasından iki ay sonra, 1 Şubat 2020'de bağımsız siyasetçi ve eski İletişim Bakanı Allavi'ye hükümeti kurma görevi vermişti.



Allavi'ye Sadr'ın yanı sıra Irak'ta İran'a yakın Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı ve Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri'nin de destek verdiği biliniyor.



Irak Meclisinde Sadr'ın liderliğindeki Sairun Koasliyonunun 54, Fetih Koalisyonunun da 47 milletvekili bulunuyor.



Sünni ve Kürtler ise kabinedeki bakanların bağımsızlardan seçilmesine karşı olmadıklarını ancak bunun kendileriyle istişare edilmesi gerektiğini belirterek kabineye itiraz ediyor.



Allavi, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, kabinesini siyasi partilerden uzak, bağımsız kişilerden oluşturacağını belirterek Meclisi 24 Şubat Pazartesi güvenoyu için olağanüstü oturuma çağırmıştı.



Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de bugün yaptığı açıklamada, kabinedeki bakanların isimlerinin kendisine ulaşmaması halinde herhangi bir oturum düzenlenmesinin mümkün olmadığını bildirmişti.









Kaynak: AA