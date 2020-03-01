Irak’ta korona virüsü vaka sayısı 19’a yükseldi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 2 korona virüsü vakası daha tespit edilirken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 4 vaka bulunduğu açıklandı. Toplam vaka sayısı böylelikle 19'a yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2'si Bağdat ve 4'ü IKBY'nin Süleymaniye kenti olmak üzere bugün 6 kişiye daha korona virüsü teşhisi konulduğunu duyurdu. Ülke genelinde, çoğu İran'dan gelenlerden oluşan korona virüsü vakası 19'a yükseldi.

Açıklamada virüs taşıyan bütün kişilerin karantinaya alındığı ve sağlıklarına kavuşmaları için gereken tıbbi müdahalelerin yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: İHA