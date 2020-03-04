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Irak'ta koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm vakası

BAĞDAT (AA) - Irak’ın başkenti Bağdat’ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasında ikinci ölümün gerçekleştiği bildirildi. Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada başkent Bağdat’ta yeni tip koronavirüse yakalanan bir kadının hayatını...

Irak'ta koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm vakası

BAĞDAT (AA) - Irak’ın başkenti Bağdat’ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasında ikinci ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada başkent Bağdat’ta yeni tip koronavirüse yakalanan bir kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün bugün Süleymaniye kentinde gerçekleştiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA




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