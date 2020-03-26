Irak'ta koronavirüs nedeniyle bazı hükümlüler için af çağrısı

KERKÜK (AA) - Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, ülkede giderek etkisini artıran yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı terör, uyuşturucu dışındaki suçlardan cezaevlerinde bulunanlar için af çıkarılmasını istedi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanlığını da yürüten Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ta Kovid-19'un yayılması nedeniyle bazı hükümlüler için af mekanizmasının işletilmesi gerektiğini belirtti.

Terör, uyuşturucu ve mükerrer işlenen suçlardan hüküm giyenler dışındaki mahkumlar için af çağrısı yapan Salihi, mahkeme süreci devam edenlerin de tutuksuz yargılanmalarını istedi.

Salihi, özellikle yaşlı ve hasta sanıklar için tutuksuz yargılama yoluna gidilmesi için Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığına talepte bulunacağını aktardı.

Irak Yüksek Yargı Meclisinin kısa süre önce ağır cezalı mahkumların infazını durdurma kararını olumlu bir gelişme olarak karşılayan Salihi, koronavirüsün cezaevlerinde yayılmaması için bu adımın atılması gerektiğini dile getirdi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı bugün itibarıyla ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 36’ya, vaka sayısının da 382’ye yükseldiği duyurulmuştu.















Kaynak: AA