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Irak'ta mutasyona uğramış Kovid-19 tespit edildi, virüs çocuklara bulaştı

Irak'ta yeni tip koronavirüs tespit edildi. Irak Sağlık Bakanı Hasan Temimi basın toplantısında yeni tip koronavisün çocuklara da bulaşabileceğinden bahsetti. Ülkede koronavirüs kısıtlamaları arttırıldı.

Irak'ta mutasyona uğramış Kovid-19 tespit edildi, virüs çocuklara bulaştı

Irak Sağlık Bakanı Hasan Temimi, ülkede İngiltere varyantı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğini bildirdi.

Hasan Temimi, düzenlemiş olduğu basın toplantısında, Kovid-19 salgınının son mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

Temimi, mutasyona uğramış yeni virüsün çocuklarda da görülebileceğini ve bazı çocuklarda söz konusu virüsün tespit edildiğini belirtti. Sağlık Bakanı, kısmi sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlere de kısaca değindikten sonra sağlık ekiplerinin yarından itibaren sokağa çıkarak denetimlerde bulunacağını ekledi.

Irak'ta 18 Şubat'tan beri 20.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Buna göre Irak'ta alışveriş merkezleri, kahvehaneler, kafe ve restoranlar iki hafta gibi bir süreyle kapalı tutulacak. Tedbirler arasında ülkede maska takma zorunluluğu da yer aldı.

 

 

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