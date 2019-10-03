Irak'ta OHAL ilan edildi! Türkiye'den açıklama geldi

Hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Irak'ta OHAL ilan edilmesinin ardından Türkiyeden yapılan açıklamada ise, devam eden gösteriler nedeniyle vatandaşların olayların yaşandığı bölgeye seyahat et