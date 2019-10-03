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  3. Irak'ta OHAL ilan edildi! Türkiye'den açıklama geldi

Irak'ta OHAL ilan edildi! Türkiye'den açıklama geldi

Hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Irak'ta OHAL ilan edilmesinin ardından Türkiyeden yapılan açıklamada ise, devam eden gösteriler nedeniyle vatandaşların olayların yaşandığı bölgeye seyahat et

Salı günü başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen uyarı neticesinde OHAL ilan edilen Irak'ta olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

 

 

03 Ekim 2019 Perşembe 10:42

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