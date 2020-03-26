Irak’ta sokağa çıkma yasağı 15 gün daha uzatıldı

BAĞDAT (AA) - Irak’ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağı 15 gün daha uzatıldı.

Irak Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı 11 Nisan tarihine kadar uzatıldı.

Irak hükümeti, ilk olarak 15 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Ülkede söz konusu virüsten dolayı sağlık ve güvenlik alanı dışındaki tüm resmi kurumlar tatil edilmişti.

Irak’ta yeni tip koronavirüs nedeniyle bugüne kadar hayatını kaybeden sayısı 31, vaka sayısı da 363 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA