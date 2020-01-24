Irak’taki ABD karşıtı protestolar olaysız bitti

Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr'ın yaptığı çağrı üzerine binlerce kişinin katıldığı başkent Bağdat'taki ABD karşıtı protestolar olaysız bitti.

Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr'ın yaklaşık 2 hafta önce Amerika Birleşik Devletleri (ABD) askerlerinin Irak'tan çıkarılması için yaptığı çağrının ardından başkent Bağdat'ta "milyonluk protesto" adıyla binlerce kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren el-Cadiriye ve Kerrada bölgelerinde toplanmaya başlamıştı. Yaklaşık 4 aydır işsizlik, yolsuzluk, kamu hizmetleri yetersizliği ve İran'ın ülkedeki egemenliğinin protesto edildiği şehirde gece saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. Protestolarda "Evet egemenlik, evet direniş, Amerika'ya hayır, işgalciye hayır " sloganları ve "Yabancılara yer yok" pankartlarının yanı sıra Irak bayrakları açıldı. Toplanan binlerce kişinin yaklaşık 2 saat süren protestonun ardından Bağdat'tın merkezindeki el-Cadriye ve Kerrada bölgelerinden çekilmeye başladıkları bildirildi.

Öte yandan, ABD'nin 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçlerinin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in öldürmesinin ardından İran yanlısı gruplar ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasını istemiş, Irak Meclisi Kürt ve Sünni milletvekillerinin katılmadığı oturumda ABD askerlerinin çıkarılmasını onaylamıştı.

Kaynak: İHA