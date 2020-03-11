Irak'taki ABD üssüne füzeli saldırı düzenlendi!

Bağdat'ta, ABD'li askerlerin olduğu askeri üsse 10 adet katyuşa füzesiyle saldırı yapıldı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Bağdat'ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne 10 adet katyuşa füzesi atıldı. Saldırı sonucu herhangi bir zayiat yaşanmadığı kaydedildi.

Irak'ta ABD askeri üslerine daha önce de füzeyle saldırılar düzenlenmişti.