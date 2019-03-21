Irak'taki faciada ölü sayısı 83'e yükseldi
Irak'ın Musul kentindeki Dicle Nehri'nde batan feribotta ölü sayısı 83'e yükseldi. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, olan feribot kazasına ilişkin acil soruşturma açılması talimatı verdi.
Irak’ın Musul kentinde Dicle nehri üzerinde bir feribot battı. Feribotta aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 100’e yakın yolcu vardı.
Akşam saatlerinde edinilen bilgiye göre, feribot kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Abdulmehdi'nin Musul'da bir feribotun batması sonucu sivillerin hayatını kaybettiği olayı yakından takip ettiği ve derhal soruşturma açılması talimatı verdiği belirtildi.
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