Irak'taki faciada ölü sayısı 85'e yükseldi

Irak’ın Musul kentinde Dicle nehri üzerinde bir feribot battı. Feribotta aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 100’e yakın yolcu vardı.

Akşam saatlerinde edinilen bilgiye göre, feribot kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Abdulmehdi'nin Musul'da bir feribotun batması sonucu sivillerin hayatını kaybettiği olayı yakından takip ettiği ve derhal soruşturma açılması talimatı verdiği belirtildi.