Irak'taki gösterilerde ölü sayısında artış

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komiserliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde son 6 gündür düzenlenen protestolar esnasında ölenlerin sayısının 100'e ulaştığı aktarıldı.

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komiserliği açıklamada, göstericiler ve emniyet güçlerinden yaralananların sayısının ise 5 bin 500'e yükseldiğini de belirtti.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Ekim ayının başında sokaklara çıkan eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü yeniden başlamıştı.