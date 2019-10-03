Irak'taki gösterilerde ölü sayısında artış! Abdulmehdi'den açıklama...

Irak'ın başkenti Bağdat ile güneydeki bazı illerde protesto gösterileri düzenleniyor. Gösteriler "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenirken şu ana kadar biri polis 28 kişi hayatını kaybetti, bin 177 kişi iseyaralandı.

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Heyman Baclan, açıklamalarda bulundu. Baclan açıklamasında, "Gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 28 kişi hayatını kaybetti, bin 177 kişi yaralandı." dedi.

ÖLÜN KİŞİLERİN ARASINDA 1 POLİS VAR

Baclan ayrıca hayatını kaybedenler arasında bir polis memurunun da bulunduğunu aktardı.

Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nun protesto edildiği hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak İnsan Hakları Örgütü, daha önce yaptığı açıklamada, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısını 19 olarak duyurmuştu.

BAŞBAKAN ABDULMEHDİ'DEN PROTESTOCULAR İLE GÖRÜŞME İSTEĞİ

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin gerginliğin yatışması ve halkın beklentilerini karşılamak amacıyla göstericilerin temsilcileri ile meşru taleplerini gözden geçirmek için görüşme arzusunda olduğu belirtildi.

Abdulmehdi'nin hayatın normale dönmesini istediği aktarılan açıklamada, göstericilerin irtibata geçebileceği üç telefon numarası paylaşıldı.