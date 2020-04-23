Irak'taki Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor

BAĞDAT (AA) - Irak'ta bulunan 135 Türk vatandaşı yurda dönüş talepleri kapsamında Türkiye'ye gönderildi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışma kapsamında Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Basra Başkonsolosluğunun desteğiyle Irak'ın çeşitli semtlerinde bulunan 135 Türk vatandaşı, tahsis edilen otobüsler vasıtasıyla bulundukları yerlerden alınarak kara yoluyla Türkiye'ye doğru yola çıktı.



Bağdat'ta verilen dinlenme arasında AA muhabirine konuşan Ümit Aydın, "Büyükelçilik bizi bulunduğumuz bölgelerden aldı, güvenlik koruması eşliğinde Bağdat'a kadar getirdi. Buradan da verilen yemek ve ihtiyaç molası sonrası güvenli bir şekilde Türkiye'ye doğru yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Irak'taki bir Türk şirketinde çalışan Özcan Çetin de, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yurda döndüklerini belirterek, "Burada salgına yakalanabiliriz. Türkiye'ye dönerek, 'evde kal' önerilerini dikkate alarak evimizde kalacağız." ifadelerini kullandı.

Çetin, kendilerini tek tek kaldıkları yerlerden alarak Türkiye'ye dönmelerine vesile olan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine de teşekkür etti.

- 14 gün karantinada kalacaklar

Türk vatandaşları Habur Sınır Kapısı'na vardıklarında yetkililer tarafından sağlık kontrollerine tabi tutularak, 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına götürülecek.



İlgili kurumların yürüttüğü ortak çalışma ve Bağdat Büyükelçiliğinin kolaylaştırıcı rolü ile bugüne kadar 2 binden fazla Türk vatandaşı hava ve kara yolu ile Irak'tan Türkiye'ye döndü.

Kaynak: AA