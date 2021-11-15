İran 5 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı!

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden gelen bilgilere göre; merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin merkez şehri Bender Abbas'da saat 17:06 sıralarında deprem meydana geldi.

Depremin yerin 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği, 5 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

DEPREM ÜSTÜNE DEPREM

Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesinde de dün bir dakika arayla 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, önce 2 kişi olarak açıklanan can kaybı sayısı daha sonra 1 olarak güncellenmişti.