İran, ABD'ye kafa tuttu! ABD, tazminat ödemeye mahkum edildi!

Tahran 55. Hukuk Mahkemesi, 'ülkenin nükleer uzmanlarına suikast düzenleyen İsrail'e destek verdiği' suçlamasıyla ABD'nin 4 milyar 300 milyon dolar maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Yargı Erki Başkanlığı İnsan Hakları Bölümü tarafından yapılan yazılı açıklamada suikasta uğrayan nükleer uzmanların aileleri tarafından ABD aleyhine açılan dava hakkında bilgiler veren ifadeler yer aldı.

4 MİLYAR 300 MİLYON DOLAR TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Tahran 55. Hukuk Mahkemesi, öldürülen nükleer uzmanların bazılarının ailelerinin şikayeti üzerine açılan davada, nükleer uzmanlara suikast düzenleme suçu işleyen İsrail'i uluslararası yükümlülüklere aykırı olarak destekleyen ABD hükümeti, kurum ve yetkililerini 4 milyar 300 milyon dolar maddi ve manevi tazminata mahkum etmiştir."