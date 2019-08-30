İran, Basra Körfezi’nde yapay ada inşa ediyor

İran Devrim Muhafızları, son aylarda büyük gerilimlerim yaşandığı Basra Körfezi'nde yapay bir ada inşa ediyor.

Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası çevresinde 500 bin metrekarelik bir alanda yapılması öngörülen yapay adanın, eğlence ve yerleşim amaçlı kullanılacağını ifade edildi.

Bugün imzalanan anlaşmayla yapay ada, Devrim Muhafızları'nın imar ve mühendislik kolu olan Hatemül Enbiya Yapı Karargâhı tarafından inşa edilecek. Söz konusu kurum, İran'ın en büyük müteahhitlik kuruluşlarından biri.

Basra Körfezi'nde son aylarda bazı gemilere yapılan saldırı eylemleri ve ABD'ye ait insansız hava aracının İran tarafından düşürülmesi, körfezde gerilimin yükselmesine neden olmuştu.

DHA