İran cumhurbaşkanı Reisi, ülkedeki rejim yanlısı aydın ve yazarları eleştirdi

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da "Medyanın Toplumu Aydınlatma Sanatı" başlıklı konferansta konuşan Reisi, ülkedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TOPLUMUN İLERİ GELENLERİNDEN BAZILARI GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMİRMİYOR

Reisi, "Toplumun ileri gelenlerinden bazıları, son isyan olaylarında kendi devrimci görevlerini yerine getirmedi." dedi.

Düşman unsurların toplumu sosyal medya aracılığıyla an be an yönlendirme içerisinde olduğunu söyleyen Reisi, "'Neden halka gerçekleri söylemiyor veya yazmıyorsunuz' dediğimizde 'Sosyal medyada aleyhimde algı oluşturulmasından ve linç edilmekten korkuyorum' diyorlar. Çok ilginç. Demek ki, sosyal medya bu kadar keskin ve korkutucu öyle mi?" ifadelerini kullandı.

Aydının görevinin topluma yol göstermek olduğunu dile getiren Reisi, şunları kaydetti:

"Bugün insan kaynaklarımız, konuyu değerlendirme ve muhatabı etkileme kapasitemiz, karşı karşıya kaldığımız sorun (gösteriler) karşısında yeterli seviyede değil."

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise son raporunda, gösterilerde 342 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 40'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Son olarak dün akşam ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde düzenlenen Mahsa Emini protestoları sırasında seyir halindeki motosikletli 2 kişinin göstericiler ve güvenlik güçlerinin üzerine ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti. İsfahan kentinde de eş zamanlı olarak güvenlik güçlerine yönelik motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic milis güçlerinden 2 kişi ölmüştü.

İran yönetimi, iki aydır devam eden olayları, "ülkeyi parçalamayı hedefleyen ABD, İsrail ve İngiltere gibi güçlerin komplosu" olarak değerlendiriyor.