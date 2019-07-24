İran Cumhurbaşkanı Ruhani : Görüşmelere hazırız

Bugün gerçekleşen bakanlar kurulu toplantısında konuşan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani "Görüşmelere hazırız, ancak görüşme adı altında teslim olmayacağız" dedi.

Ruhani, "Defaatle vurguladığımız gibi, İran'ın nükleer anlaşmayla ilgili yükümlülüklerini azaltma kararı geçicidir. Diğer taraflar vaatlerini tamamen yerine getirdiği takdirde, önceki koşullara geri döneceğiz. Ekonomik savaşta ateşkes sağlanırsa, diyalog ile uzlaşı fırsatı doğabilir. Elbette bu konuda bazı arabulucu ülkeler var ve yazışmalar ile temaslar devam ediyor. Herkes müzakere fırsatını asla kaçırmayacağımızı bilmeli" dedi.

Ruhani, yönetiminin asla, adil ve kanuna uygun şekilde gerçekleşen görüşme fırsatlarını kaçırmadığını ve bundan sonra da kaçırmayacağını vurgulayarak, "Sorunları çözmek için adil ve kanuna uygun olarak gerçekleşecek bir görüşmeye tamamıyla hazırız, ancak görüşme adı altında teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Ruhani, Umman Denizi, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin İran için önemli olduğunu belirterek, "Kimseye, Körfez'de gerginlik çıkarma izni vermeyeceğiz, ancak askeri bir gerginlik ya da askeri bir hareket istemiyoruz" diye konuştu. Öte yandan, konuşmasında düşürülen ABD droneuna da değinen Ruhani "Şu ana kadar yaptığımız hamleler karşı tarafın ihlalleri çevresinde gerçekleşti. Eğer ülkenin sınırlarının ihlali devam ederse, şartların gerektirdiği biçimde aynı şeyi tekrar yapacağız" dedi.

DHA