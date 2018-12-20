İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “Hiçbir güç ilişkilerimizi bozamaz"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Hiçbir güç komşuluk, kardeşlik ve samimi ilişkilerimizi bozamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından söz alan Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye ile İran arasındaki ekonomik, ticari iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgesel konularda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini belirti. Ruhani, "Hiçbir güç komşuluk, kardeşlik ve samimi ilişkilerimizi bozamaz. Amerika'nın uyguladığı tek taraflı ve kanunsuz ambargolar karşısında kesin ve açık tutumlarından dolayı teşekkür ediyorum. Amerika'nın İran'a uyguladığı bu eylem yüzde yüz terörist bir eylemdir" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne herkes tarafından saygı duyulması gerektiğine dikkat çeken Ruhani, "Bu konuda Türkiye ile hemfikiriz. Bölgede barış ve istikrarın sağlanması için iş birliğini devam ettireceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA