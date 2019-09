İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İdlib Zirvesi öncesi Fırat’ın doğusuna işaret etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Suriye'deki varlığının hukuka aykırı olduğunu söyleyerek, "ABD'nin müdahaleci politikaları bölgede her zaman çatışmalara neden oldu" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ankara'da Türkiye, Rusya ve İran arasında beşincisi yapılacak olan İdlib Zirvesi öncesinde Tahran Mehrabad Havaalanında konuştu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, her üç ülke için bölgedeki istikrar ve güvenliğin önemli olduğuna işaret ederek, "Her üç ülke de Suriye'nin komşusu ve bu bölgede varlık göstermektedir. Suriye'de son 2 yıl içerisinde Astana sürecinin başlaması ile üç ülke barışın garantörü oldu" ifadesini kullandı. Suriye'de halkın büyük çoğunluğunun Şam yönetimi kontrolü altında olduğunu belirten Ruhani, terör ile mücadelenin önemine işaret ederek, "Bugün İdlib'te halen teröristler varlık göstermekte. İdlib'te teröristlerle mücadelenin devam ettirilmesi zaruridir" dedi. Fırat'ın doğusuna işaret eden İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin Suriye'deki varlığının hukuka aykırı ve işgal anlamına geldiğini söyleyerek, "ABD müdahaleleri ile İdlib'te çatışmayı artırmakta. Aynı zamanda siyonist İsrail rejiminin Suriye'ye yönelik saldırıları, terör örgütlerini desteklemesi ve ülkenin altyapısını hedef alması her üç ülkeyi de rahatsız etmektedir" şeklinde konuştu.

Astana süreci ile birlikte önemli sorunların çözüldüğünü söyleyen Ruhani, "Geriye İdlib ve Fırat'ın doğusu gibi önemli sorunlar kaldı. Elbette Suriye'nin geleceği, mültecilerin Suriye'ye dönüşü, yabancı güçlerin Suriye'ye müdahaleleri, Suriye için yeni bir anayasa, terör ile mücadele ve 2021 seçimleri her üç ülkenin ele alacağı temel konular" dedi.

Kaynak: İHA