İran destekli gruplardan İdlib'e 400 terörist takviyesi daha

İran destekli yabancı teröristler, Esed rejimi saflarına 400 unsurluk takviye güç gönderdi. Unsurlar, TSK'ya ait insansız hava araçlarına hedef olmamak için minibüslerle intikal etti.

İran destekli gruplar, İdlib'de Beşşar Esed rejiminin kara gücü konumunda. İran destekli gruplar, Esed rejiminin saflarını güçlendirmesi ve kayıplarını telafi etmesi için 400 civarında unsurunu önceki gün Irak üzerinden Suriye'nin Deyrizor iline getirdi.

Askeri eğitimlerini İran'da tamamlayan ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki terörist unsurlar, dün Deyrizor'dan İdlib'deki cephe hatlarına sevk edildi.

Kaynaklar, terörist unsurların Türk SİHA'larınca hedef alınmamak için İdlib'in güneyindeki Serakib hattına, askeri araçlar yerine minibüslerle gönderildiğini belirtti.

ŞUBAT AYINDA DA SEVKİYAT YAPILMIŞTI

İran destekli yabancı terörist gruplar geçen ay da Irak üzerinden getirdikleri 400'den fazla yabancı teröristi İdlib'e göndermişti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim saflarında yüzlerce unsurunu kaybeden söz konusu gruplar, ölen mensuplarının cesetlerini Deyrizor üzerinden Irak'a taşıyor.

SURİYE'DEKİ İRAN DESTEKLİ GRUPLAR

İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Irak sınırındaki Deyrizor'da varlık gösteriyor.

İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli terörist grupları, İran Devrim Muhafızları mensupları komuta ediyor.

Halihazırda, İran Devrim Muhafızları, Kudüs Tugayı, Nüceba Hareketi, Bakir Tugayı, 104. Tugay ve 4. Fırka'ya bağlı Gays güçlerinden oluşan askeri unsurlar, İdlib ve Halep kırsalında rejim saflarında savaşıyor.