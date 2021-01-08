İran dini lideri Hamaney, ABD ve İngiltere’den Kovid-19 aşısı alımını yasakladı

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, devrik Şah rejimine karşı Kum şehrinde düzenlenen ilk gösterilerin yıl dönümü nedeniyle halka seslendi. Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesi ve Kerman şehrinde General Kasım Süleymani'nin cenazesinde hayatını kaybedenleri anarak konuşmasına başlayan Hamaney, "Ukrayna yolcu uçağında ve Kerman'daki cenaze töreninde hayatını kaybeden şehitleri anmak istiyorum. Bu acı olay tüm yetkilileri büyük bir üzüntüye boğdu. Tahran'da ve Kerman'da hayatını kaybeden şehitleri rahmetle anıyoruz" dedi.

"ABD VE İNGİLTERE'YE GÜVENMİYORUZ"

"ABD ve İngiltere'den ülkeye korona aşının getirilmesini yasaklıyorum" diyen Hamaney, "Kendi ürettiğimiz korona virüs aşısı insan üzerinde de denendi. Bu bizim için iftihar ve gurur kaynağıdır. Aşıyı üreten ve bu konuda çalışan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. ABD ve İngiltere'ye ait korona virüs aşısının ülkeye ithal edilmesini yasaklayan Hamaney, "ABD ve İngiltere'ye güvenmiyoruz. ABD eğer gerçekten korona virüs aşısı bulsaydı kendi durumları böyle olmazdı. Bunlara güven duyulmaz. Diğer milletleri bir denek olarak kullanabiliyorlar" dedi.

Halktan korona virüs yasaklarına uymalarını isteyen Hamaney vaka ve ölü sayılarının azaldığına işaret ederek, "Halk, salgının sona erdiğini düşünmesin. Yetkililerde görevlerini ciddiyetle takip etmeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.

"ABD İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLARINI KALDIRMALIDIR"

Hamaney ABD ile nükleer anlaşma konusuna da değinerek, "ABD ve Avrupa, İran milletinin gasp edilmiş haklarını teslim etmelidirler. Bu bizim hakkımız. Tüm yaptırımlar kaldırılmalıdır" dedi. ABD'nin İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırması halinde nükleer anlaşmanın anlam kazanacağını kaydeden Hamaney, "ABD, uyguladığı yaptırımları kaldırırsa nükleer anlaşmaya dönmesi anlam kazanır. Yaptırımlar nedeniyle oluşan İran'ın zararlarının karşılanması da önemli bir konu" şeklinde konuştu.