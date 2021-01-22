İran dini lideri Hamaney'e Twitter'dan darbe: Hesabı kapatıldı!

Twitter, İran dini lideri Hamaney'in hesabını kapattı. ABD'de düzenlenen kongre baskınının ardından halkı şiddete teşvik ettiği gerekçesiyle ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın hesabını askıya alan ve ardından hesabı kapatan Twitter, bu kez de, aynı sosyal mecra üzerinden Trump'a suikast iddiasında bulunan İran dini lideri Hamaney'in hesabını kaldırdı.

GOLF SAHASINDA SUİKAST İMASI

Geçen yılı ABD Başkanı Donald Trump'ın emrettiği Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastıyla karşılayıp ABD'nin desteğiyle İsrail'e isnat edilen baş nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastıyla bitiren İran, hafta ortası iktidarı devreden Trump'ın ardından alışılmadık bir intikam mesajı yolladı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 6 Ocak'ta Trump'ın mitinginin ardından destekçilerinin Kongre'ye saldırması üzerine Trump'ın hesabını kapatmış bulunan Twitter'da, 45. ABD Başkanı'na suikast imasında bulunan paylaşım yaptı.

"İNTİKAM KESİN"

Hamaney'in yaptığı bu paylaşımda, çeşitli golf kulüplerine sahip olan ve golf oynamayı çok seven Trump'a benzer bir figürü bu sporu icra ederken gösteren bir fotoğraf yer aldı.

İnsansız hava aracı tarafından hedef alınmış gözüken kuşbakışıyla golf sahasında sopa sallayan Trump fotoğrafına, Hamaney'in Süleymani suikastının birinci yıldönümü öncesi yaptığı "İntikam kesin" açıklaması eşlik etti. İran dini lideri 16 Aralık'ta "Generel Süleymani'nin öldürülmesini emredenlerle gerçekleştirenler cezalandırılmalı. Bu intikam kesinlikle doğru zamanda alınacaktır" diye tweetlemişti.