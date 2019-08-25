İran Dışişleri Bakanı, G7 Zirvesi'nin düzenlendiği kentte! İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Fransa'nın Biarritz kentine geldi. Zarif Trump ve delegesiyle herhangi bir görüşmenin olmayacağını da belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ise konuya ilişkin yorum yapmadı.

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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Fransa'nın Biarritz kentine geldi. Zarif Trump ve delegesiyle herhangi bir görüşmenin olmayacağını da belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ise konuya ilişkin yorum yapmadı. Ayrıntılar geliyor... Etiketler : Trump, cevad zarif, G7 Zirvesi



