İran Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşı ile İdlib'deki durumu görüştü

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la İdlib meselesini konuştu.

Fars Haber Ajansı'na göre, Zarif, Lavrov'la telefonda Suriye'deki son durum ve İdlib'le ilgili gelişmeler hakkında fikir alış verişinde bulundu.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerini de değerlendiren bakanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusunu da ele aldı.

Kaynak: AA