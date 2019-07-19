İran duyurdu: İngiliz gemisine el konuldu! İran Devrim Muhafızları, İngiltere'nin petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koydu. İran'dan konu ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 'Hürmüz Boğazı'nda İngiliz bandıralı bir tankere el koyduk' denildi.

A+ A-

İran Devrim Muhafızları, İngiltere'nin petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koydu. İngiliz tankeri Stena İmpero'da 23 mürettebat bulunuyor. İran ordusunun, tankeri ele geçirmek için çok sayıda hücumbotla operasyon yaptığı öne sürüldü. Geçtiğimiz haftalarda da İngiltere, Cebelitarık'ta Suriye'ye giden İran petrol tankerine el koymuştu.



