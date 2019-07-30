İran eski Cumhurbaşkanı Yardımcısına idam kararı

İran eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Tahran eski Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi hakkında idam kararı verildi.

Yerel medya, Tahran'da basın toplantısı düzenleyen İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili'nin, eşini öldürdüğünü itiraf eden Tahran eski Belediye Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Ali Necefi'nin idama mahkûm edildiğini belirttiğini duyurdu. Ayrıca, açıklama yapan İsmaili, temyiz yolunun açık olduğunu da belirtti.

DHA