İran Fizik Derneği'nden Kovid-19 tespit cihazı ile ilgili açıklama: "Bilimden uzak"

Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit cihazı olarak tanıtılan "Müstean" ismindeki cihaz ile ilgili İran Fizik Derneği bir açıklama yayımladı.

"BİLİM KURGU HİKAYESİ NİTELİĞİNDE"

Söz konusu cihazın elektromanyetik dalgalarını kullanarak enfekte olmuş alanı tespit edebildiğine yönelik iddiaya işaret edilen açıklamada, "Maddelerin fiziksel özelliklerini kullanarak tespit ve tanımlama yöntemi fizikte yaygın olarak kullanılsa da şu anda insanlığın ilim seviyesi uzak mesafeden yaklaşık yüz nanometre boyutundaki zerrecikleri tespit edebilme ve algılama kapasitesine sahip değildir. Bu tür iddialar inanılmaz ve bilim kurgu hikayeleri niteliğindedir." denildi.

"MÜSTEAN" ADLI CİHAZ, BAKANLIK TARAFINDAN ONAYLANMADI

Kovid-19'dan enfekte olmuş noktayı 100 metre uzaklıktan 5 saniyede tespit edebildiği iddia edilen "Müstean" adlı cihaz dün Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami tarafından tanıtılmıştı.

Selami, "Cihaz, kişiden kan almadan uzaktan test yapıyor, ayrıca üzerindeki antenle de enfekte olmuş alanları tespit ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur ise cihazın bakanlık tarafından onaylanmadığını belirtmişti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILMIŞTI

Sosyal medyada, cihazın mucidi olduğu belirtilen kişinin geçen yıllarda da maden ve kaçak petrol aramalarında benzer bir cihazı kullandığını gösteren görüntüler paylaşılmıştı.

Aynı teknikle çalıştığı öne sürülen cihazın İran'da kilometrelerce uzaktan maden ve 300 metre uzaktan kaçak petrol aramada kullanıldığına ilişkin görüntüler dikkati çekmişti.