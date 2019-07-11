İran, 'İngiliz tankerini ele geçirmeye çalıştılar' iddiasını yalanladı

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'nde Birleşik Krallık'a ait bir petrol tankerini ele geçirmeye çalıştığını iddia ederken, İran Devrim Muhafızları bu iddiayı reddetti.

ABD, İran Devrim Muhafızları'na ait beş teknenin Birleşik Krallık'a ait bir petrol tankerini ele geçirmeye çalıştığını ancak gemiye refakat eden savaş gemisi HMS Montrose'un silahlarını teknelere döndürmesi üzerine geri çekildiğini iddia etmişti.

Bunun üzerine, İran Devrim Muhafızları, bu iddiayı reddederek, son 24 saat içerisinde herhangi bir yabancı gemi ile temasları olmadığını açıkladı.

Konu ile ilgili olarka Birleşik Krallık'tan henüz bir açıklama gelmedi.

DHA