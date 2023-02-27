İran Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İran Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İran Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İran Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İran Junior 10 Ekim 1995 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Iran da Conceição Gonçalves Júnior şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İran Junior Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İran Junior, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Drita Gjilan futbol takımında oynamaktadır. FC Drita Gjilan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İran Junior'nin FC Drita Gjilan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İran Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İran Junior isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İran Junior Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İran Junior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Ponte Nova

1 Ocak 2017 yılında Nacional (MG)

1 Temmuz 2017 yılında Ponte Nova

1 Ocak 2018 yılında América-PE

15 Şubat 2018 yılında América FC (TO)

1 Temmuz 2018 yılında AA Francana

1 Ocak 2019 yılında Barretos-SP

27 Ağustos 2019 yılında KS Besa

14 Ağustos 2020 yılında KF Teuta

14 Temmuz 2021 yılında KF Ulpiana

1 Temmuz 2022 yılında FC Drita

İran Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İran Junior şuan FC Drita Gjilan takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.