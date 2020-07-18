İran liderinden koronavirüs açıklaması: 25 milyon insanımız koronavirüse yakalandı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüs salgının İran'da tespit edildiği son 5 ayda 25 milyon İranlı'nın virüse yakalandığını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İran'dan kritik açıklama geldi. Açıklama, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den geldi. Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu tarafından hazırlanan koronavirüs raporunu paylaşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Bu araştırmaya göre, 25 milyon İranlı bu virüse yakalandı. 30-35 milyon kişinin daha önümüzdeki aylarda virüse enfekte olmasını tahmin ediliyoruz" dedi.

"TEDAVİ OLACAK İNSAN SAYISI İKİ KATINA ÇIKACAK"

Gelecek aylarda hastanelerde tedavi görecek hasta sayının, geride bırakılan 150 güne kıyasla iki katına çıkacağını öngördüklerini söyleyen Ruhani, bu öngörüye göre hazırlık yapılması talimatını verdi.

RUHANİ: SALGININ İKİNCİ DALGASINI YAŞIYORUZ

Ülkede salgında ikinci dalganın yaşandığını ifade eden Ruhani, "İkinci dalganın nedeni insanımızdaki korkunun azalması ve hayatı normal yaşamasından kaynaklanıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA