İran Merkez Bankası Başkanı: "Kara listeye alınmamız dış ticaretimizi etkilemez"

TAHRAN (AA) - İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ülkesinin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara listeye alınmasının dış ticareti ve döviz kurunu etkilemeyeceğini savundu.

Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün Paris'te toplanan FATF'in İran'ı kara listeye alınmasını eleştirdi.

ABD ve İsrail'in FATF uzmanlarının İran'la ilgili tavsiyelerine muhalefet eden Himmeti, düşmanlıklarını bir kere daha gösterdiklerini ileri sürdü.

Himmeti, "Bu tür gelişmeler, İran'ın dış ticaretinde sorun oluşturmayacaktır. Kararın döviz kurundaki istikrara da herhangi bir etkisi olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın diğer ekonomik kuruluşlarla iş birliği içinde ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla izlediği yolu sürdüreceğini aktaran Himmeti, 2019'daki faaliyetlerin halkta güven oluşturduğunu belirtti.

Himmeti, ABD ve müttefiklerinin FATF'daki temsilcilerini bahaneler üretmek ve uzmanların hazırladığı raporları çarpıtmakla suçlayarak, "Ülkemiz yaptırımlar ve maksimum baskı sürecinde, FATF'dan bağımsız olarak dünya maliye ve bankacılık alanlarında ilişkiler kurmuştur. Bu ilişkiler sayesinde, ABD'nin tehditleri ve baskıları etkisiz kılınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü (FATF), terörizmin finansmanı ve kara para aklama konsundaki mali reformları tamamlamadığı gerekçesiyle İran’ı gri listeden kara listeye aldığını duyurmuştu.

FAFT'tan yapılan açıklamada, İran'ın, finans sistemindeki stratejik açıkları gidermek üzere Haziran 2016'da uygulamayı taahhüt ettiği reformları içeren Eylem Planı'nı yerine getirmediğinden, "Önlem Çağrısı Gerektiren Yüksek Riskli Yetki Sahası" statüsüne alındığı belirtilmişti Açıklamada ayrıca İran'ın, Palermo Sözleşmesi ve Terör Finansmanını Önleme sözleşmelerinde ortaya konulan FAFT standartlarını uygulamaya geçirmediği vurgulanmıştı.

İran'ın Eylem Planı'nın gereklerini yerine getirene dek kara listede kalacağı ifade edilmişti.

- İran'da tartışmaya neden olan FATF yasası

Kamuoyunda FATF yasası olarak bilinen yasa, muhafazakarlar arasında ülkenin "hassas finansal bilgilerinin düşmanlara açılacağı ve devrimci güçlere yardımın engelleneceği" şeklinde tepkilere neden oldu. İran hükümeti ise uluslararası ticari ilişkilerin devamı için FATF'a uyum öngören yasaların kabul edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

ABD'nin terör finansmanıyla suçladığı İran'a uyguladığı yaptırımlarla bu ülkenin uluslararası finans sistemine girişini kısıtlaması nedeniyle Ruhani hükümeti, FATF ve CFT ile uyumu öngören yasa tasarılarını meclise sunmuştu. Mecliste uzun tartışmaların sonucunda onaylanan FATF tasarısı, Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından anayasaya aykırı bulunarak meclise iade edilmişti. Meclis, tasarıların onayı için ısrar edince meclis ve AKK arasındaki anlaşmazlıkları çözen Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'ne gönderilen 4 tasarıdan 3'ü onaylanmış, tasarının FATF'a üyeliğini öngören kısmı ise onaylanmamıştı.

FATF, Kuzey Kore ile gri listede bulunan İran yönetimine, ülkenin finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları tamamlamak için hazirana kadar süre vermişti. FATF, 22 Haziran 2019'da İran'a mali reformların hayata geçirilmesi için tanınan süreyi Ekim 2019'a ardından Şubat 2020'ye ertelemişti.

FATF, terörizmin finansmanı ve kara para aklama konusundaki mali reformları tamamlamadığı gerekçesiyle İran'ı gri listeden kara listeye aldığını duyurmuştu.



Görev gücü, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik 37 üye ülkenin bankacılık ve mali sistemini denetliyor.

Kaynak: AA