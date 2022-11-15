İran, Olaf Scholz’un yaptığı açıklamaları sert bir şekilde kınadı

İran, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un İran’a yönelik açıklamalarına tepki olarak, ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak Alman yetkilinin “sorumsuzca açıklamalarının” kınandığı, “Almanya'nın, ülkenin iç işlerine yönelik yıkıcı yaklaşımlarının şiddetle protesto edildiği” aktarıldı.

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İran, Olaf Scholz’un yaptığı açıklamaları sert bir şekilde kınadı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un İran’a yönelik açıklamaları İran, Almanya arasında ilişkileri iyice gerdi. İran, Başbakanı Olaf Scholz’un İran’a yönelik açıklamalarına tepki olarak, ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamada, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Udo Muzel'in, Almanya Başbakanı Scholz’un İran’a yönelik “müdahaleci ve sorumsuzca” açıklamalarına tepki olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Alman yetkilinin “sorumsuzca açıklamalarının” kınandığı, “Almanya'nın, ülkenin iç işlerine yönelik yıkıcı yaklaşımlarının şiddetle protesto edildiği” aktarıldı.

“Bu tür yapıcı olmayan açıklama ve eylemlerin iki ülke ilişkilerinin geleceğine olumsuz etkilerinin” olduğu belirtilen açıklamada, bunun sorumluğunun ise Almanya'ya ait olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İran’ın “karşı tarafların eylem ve duruşlarını gözlemlediği ve gerekli cevabı vereceği” belirtildi.

Diğer yandan, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Udo Muzel’in “İran’ın mesajını ülkesine ileteceğini” belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, İran’ın resmi protesto notasının Alman Büyükelçi’ye verildiği bilgisi de paylaşıldı.

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