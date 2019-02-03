İran plakalı araçta 56 kilo eroin ele geçirildi
HAKKARİ'de polisin yaptığı yol kontrollerinde durdurulan İran plakalı araçta, 56 kilo 340 gram eroin ele geçirilirdi.
HAKKARİ'de polisin yaptığı yol kontrollerinde durdurulan İran plakalı araçta, 56 kilo 340 gram eroin ele geçirilirdi.
İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova-Van karayolunda yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde Yüksekova istikametinden Van'a giden bir araç durduruldu. Durdurulan İran plakalı araçta, 56 kilo 340 gram eroin ele geçirilirken, İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Merkeze bağlı Depin kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde 320 gram metamfetamin ile 6 bin 665 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Her iki olayla ilgili soruşturma devam
ediyor.
FOTOĞRAFLI
DHA
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