İran Sağlık Bakan Yardımcısı: "Kovid-19, Kum'a gelen Çinlilerden bulaştı"

ANKARA (AA) - İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ülkede 19 Şubat'ta tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının Kum kentine gelen Çinli işçi ve öğrencilerden kaynaklandığını açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, video konferans yoluyla gazetecilerin ülkedeki salgınla ilgili sorularını yanıtlayan Reisi, İran'daki Kovid-19 vakalarının kaynağına ilişkin yeni bilgiler edindiklerini belirtti.

İlk vakanın 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiğini hatırlatan Reisi, "Epidemiyoloji birimleri bu konuda incelemelere başladı. Yapılan epidemiyolojik araştırmalarda, Kum'da ortaya çıkan bu hastalığın eyalette bulunan Çinlilerle açık ve kesin bir şekilde ilişkili olduğu görüldü." dedi.

Reisi, "O tarihlerde bazı Çinli işçiler İran'a gelip gidiyordu. Aynı şekilde bir grup Çinli öğrenci de Kum'da bulunuyordu." ifadelerini kullandı.

Kum kentinin yanı sıra salgının en çok görüldüğü eyaletlerden Gilan'ın da ülkedeki vakaların kaynağı olabileceğine yönelik ipuçlarına ulaştıklarını aktaran Reisi, "Vuhan'da bulunan öğrencilerin kentin karantinaya alınmasından önce Gilan'a döndüklerine dair bilgiler elde ettik ancak bu bilgiler henüz net değil. Netleşmesi halinde bilgi vereceğiz." diye konuştu.

- İran'ın koronavirüsle mücadelesi

İtalya, İspanya ve hastalığın ortaya çıktığı Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı. İlk vakaların Kum'da Çin ile bağlantısı olmayan iki kişi olması "biyolojik saldırı" iddialarını gündeme getirmişti.

Ülkede virüse yakalananların sayısı 27 bini aşarken can kaybı 2 bin 77 oldu Kovid-19 teşhisi konulanlardan yaklaşık 10 bin kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

















Kaynak: AA